Belotti e Dybala spingono la Roma agli ottavi

La Roma completa la missione europea delle italiane eliminando il Salisburgo con pieno merito e giocando la partita che vogliono Mou e i tifosi giallorossi. Prima l'impegno e la serietà, poi la tecnica che ai giallorossi non manca e che, come dimostrato ieri sera, è soprattutto ma non soltanto nei piedi di Dybala. Oggi alle 12 il sorteggio. (...) La partita, però, la spacca un giocatore la cui assenza è stata troppo spesso sottovalutata: Leonardo Spinazzola. Sono due volate imperiose, in cui Dedic e Capaldo fanno la figura del

bradipo, a portare al gol prima Belotti (colpo di testa, terza rete in 7 presenze in Europa League) e poi Dybala (sinistro chirurgico, dodicesimo centro stagionale, anche lui al terzo europeo). Un colpo doppio, tra il 33' e il 40', che manda all'aria i piani ostruzionistici del Salisburgo, che aveva iniziato a perdere tempo fin dal primo rinvio del portiere. (...)

(corsera)