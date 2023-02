Assalto Roma per la semifinale

IL TEMPO - Si presenta come una sfida delicata quella di stasera tra Roma e Cremonese, con le due squadre che scenderanno in campo - ore 21, diretta su Canale 5 - conoscendo già l'avversario della semifinale di Coppa Italia - Fiorentina-Torino è in programma alle ore 18. Mourinho potra contare su Abraham: il centravanti inglese ha svolto nella giornata di ieri l'intera sessione di allenamento con il gruppo, pronto a dare battaglia a Belotti per una maglia da titolare. Aggregati in prima squadra nella giomata di ieri anche tre calciatori della Primavera: oltre a Majchrzak, si sono allenati sotto gli occhi dello Special One anche Bryan Silva - difensore centrale classe 2003 - e Faticanti, quest' ultimo convocato per la gara di questa sera. Buone notizie anche dal fronte Wijnaldum, il centrocampista olandese ha svolto la prima seduta con il gruppo e già da sabato potrebbe sedersi in panchina per la sfida contro l'Empoli. Mourinho pensa a qualche cambio rispetto all'undici di Napoli: confermato in porta Rui Patricio), insieme a Mancini e Ibanez ci sara Kumbulla, turno di riposo per Smalling. Panchina anche per Matic, con Bove che affianchera Cristante a centrocampo, le fasce saranno presidiate da Celik e Zalewski. El Shaarawy e Pellegrini si giocano un posto al fianco di Dybala, col "Faraone" favorito per far rifiatare il capitano giallorosso. Pochi dubbi di formazione invece per Ballardini: tra i pali Carnesecchi, schermato dal trio difensivo composto da Ferrari, Chiriches e Vasquez. A destra e pronto Ghiglione al posto dello squalificato Semicola, mentre la fascia sinistra sara presidiata da Valeri. Il terzetto di centrocampo sarà formato da Castagnetti, Melte e Valeri. In attacco due maglie per quattro giocatori: Okereke e Afena-Gyan sono leggermente in vantaggio rispetto a Dessers e Ciofani.