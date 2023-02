Aspettando Paulo

Corre Dybala. Libero, apparentemente, dai timori e dai pensieri. I primi legati a quei muscoli fragili che qualche volta gli presentano il conto. I secondi, invece, riguardano l’inchiesta Prisma (la cui udienza è fissata il 27 marzo) che ciclicamente ritorna. A livello sportivo non ha ricevuto nessuna avvisaglia di deferimento. I riflettori si spostano quindi sul Salisburgo. All’andata Paulo fu costretto al forfait dopo 45 minuti. Un allenamento, solo uno, negli ultimi 6 giorni. Forse troppo poco anche se ti chiami Dybala. E avere Paulo fresco, da giocarsi in corsa, potrebbe fare tutta la differenza del mondo. [...] Decisivo l’ultimo allenamento di questa mattina, nel quale a sorpresa potrebbe anche disattendere il messaggio lanciato ieri alla vigilia e schierare tutti i big dal primo minuto. Questa sera, in una gara che si annuncia giocata sui nervi, la Roma si affida proprio al tecnico portoghese che in carriera ha già rimontato 4 volte dopo aver perso l’andata europea. E i gol chiamano Abraham. A costo di giocare con una maschera a dir poco fastidiosa che gli copre l’occhio operato. Anche per Tammy, come per Paulo, decisione in extremis. [...]

(Il Messaggero)