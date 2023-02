Firma autografi, scatta selfie e regala sorrisi, quelli di sempre con cui ha stregato sin dal suo arrivo il pubblico romanista. […] Il brasiliano ha fatto visita alla capitale per seguire la partita che ha visto i romanisti trionfare allo Stadio Olimpico contro l'Empoli, battuta per 2 a 0. Toninho "tira e molla" Cerezo, per dirla con gli habitué della curva, ha approfittato della splendida giornata di sole per una passeggiata nel centro di Roma. [...]

(Il Messaggero)