Alle giallorosse basta Andressa

IL TEMPO (M. VITELLI) - Successo di misura per la As Roma femminile che espugna il campo del Como 1-0 e si stacca in vetta alla classifica di Serie A. Complice la sconfitta interna della Juventus con il Milan per 2-1, ora le ragazze di Alessandro Spugna hanno un vantaggio di ben 8 punti sulle bianconere che vengono invece agganciate dalla Fiorentina (vittoriosa 4-1 sul campo della Sampdoria) al secondo posto.

Sul quel ramo del lago di Como le giallorosse prendo presto in mano le redini del gioco e dopo una bella chance non capitalizzata da Linari che sfiora la rete con un tiro dal limite, passano in vantaggio con un tap-in di Andressa, brava a mettere dentro dopo il palo colpito da Giacinti. Dopo il gol, la Roma sfiora più volte il raddoppio (occasioni per Giugliano, Wenninger e Greggi che colpisce una traversa). Per il Como, unica vera azione degna di nota quella conclusa con il tiro di Beil sul quel la sempre attenta Ceasar respinge bene spedendo il pallone in corner.

«Abbiamo giocato in condizioni non semplici – sottolinea l’allenatore della Roma Alessandro Spugna – c’era vento forte e il campo non era in perfette condizioni. Chiaramente la situazione valeva anche per il Como, ma per il nostro modo di giocare è stata determinante. Non voglio trovare alibi perché poi la partita l’abbiamo giocata al meglio delle nostre possibilità e abbiamo portato a casa tre punti che valgono doppio». L’ultimo 1-0 della Roma risaliva proprio ad una gara contro il Como. «È una squadra che ti mette in difficoltà – ammette Spugna – sanno crearti sempre qualche problema, facciamo loro i complimenti e un in bocca la lupo per il prosieguo della stagione». Non aver incassato gol fa raggiungere alle giallorosse il decimo clean sheet. «Dobbiamo continuare a farne – conclude il mister delle capitoline – ora abbiamo la Coppa Italia mercoledì e poi una bella sfida in casa con l’Inter».