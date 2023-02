Abraham spera, Wijnaldum vede l'esordio

IL TEMPO (M. CIRULLI) - I giallorossi sono tornati ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso da Mourinho. Al Fulvio Bernardini è andata in scena una seduta di scarico per chi ha giocato, allenamento normale per chi è rimasto in panchina o subentrato negli ultimi minuti. Ancora in dubbio Abraham: il centravanti ha ancora a disposizione alcuni allenamenti per abituarsi alla mascherina. Sempre più vicino l'esordio da titolare per Wijnaldum, che già martedì potrebbe partire dal primo minuto, lasciando a riposo il diffidato Cristante.

L'olandese ieri su Twitter ha pubblicato un video di una sua giocata con l'Hellas, commentando: «Divertirsi a giocare di nuovo e sentirsi più forte ogni giorno». La sfida con la Cremonese sarà inoltre l'ultima gara di campionato senza tifosi giallorossi in trasferta: il 14 marzo terminerà il divieto scattato dopo gli scontri sull'Al di Arezzo con i supporter del Napoli dello scorso gennaio.

La partita, in programma alle 18.30, sarà diretta da Piccinini - che quest'anno ha già diretto la Roma contro il Monza all'Olimpico nella vittoria per 3-0 alla 4° giornata di campionato - al var ci sarà Di Bello.