Abraham: quanta fatica con la maschera, ora ha due giorni per adattarsi

Due giorni per decidere chi guiderà l'attacco giallorosso martedì sera contro la Cremonese. Se non fosse stato per la palpebra sinistra suturata, non ci sarebbero stati dubbi riguardo la presenza di Tammy Abraham nell'undici titolare. La ferita riportata in una zona così delicata del volto e la necessità di giocare indossando una maschera protettiva però, rendono tutt'altro che certa la presenza dell'inglese dal via. Tra oggi e domani il numero 9 farà di tutto per provare a scendere in campo dall'inizio, ma - considerato che il problema riguarda una zona particolarmente a rischio - la decisione sul suo impiego potrebbe slittare anche a martedì. Attualmente a complicare i piani del centravanti sono soprattutto le dimensioni della maschera in carbonio fatta su misura, realizzata con l'aggiunta di una speciale lente protettiva. A Trigoria stanno cercando di capire se, già dal match con gli uomini di Ballardini, sarà possibile far indossare ad Abraham una protezione meno ingombrante. Inoltre tra una settimana allo stadio Olimpico arriverà la Juventus, un ulteriore elemento che potrebbe spingere il tecnico romanista a tenere in panchina l'inglese.

Se alla fine lo Special One dovesse decidere di far riposare nuovamente Abraham al suo posto giocherebbe ancora una volta Andrea Belotti. Dopo un inizio complicato in giallorosso, l'ex capitano del Torino sembra aver finalmente ritrovato la condizione ideale e punta ad ottenere il rinnovo per altri due anni.

Se dovesse raggiungere la soglia di gol, presenze e minuti giocati previsti dalla clausola presente sul suo contratto, il prolungamento scatterebbe in automatico alla fine della stagione. In caso contrario sarà la società a decidere se estendere o no l'accordo con l'attuale numero 11 e, per convincere Tiago Pinto e i Friedkin a mettere sul piatto una nuova offerta, Belotti dovrà dimostrare di meritarsi il rinnovo sul campo.

(Gasport)