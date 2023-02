Abraham ok, allenamento senza maschera

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Allenamento senza maschera protettiva per Tammy Abraham. Il centravanti inglese nella giornata di ieri ha svolto la seduta insieme al resto della squadra senza la protezione sugli occhi. L ex Chelsea, dopo una visita di control-

lo, ha infatti rimosso i sei punti di sutura alla palpebra inferiore sinistra rimediati nella gara contro il Verona, ed è pronto a mettersi a disposizione di Mourinho per la trasferta di Cremona. L'allenamento di questa mattina al Centro Sportivo Fulvio Bernardini sarà fondamentale per decidere una sua possibile presenza dal primo minuto

domani: i medici valuteranno le condizioni dell'attaccante inglese così da decidere se farlo scendere in campo con una mascherina diversa da quella vista col Salisburgo - più grande, con un campo visivo maggiore - o addirittura senza protezione. In caso di ok da parte dello staff medico spetterà a Mourinho decidere se schierare Abraham dal primo minuto oppure confermare l'ottimo momento di Belotti, che sembra ormai essere tornato ai livelli del calciatore visto a Torino. Sempre

domani, nel primo pomeriggio è prevista la partenza per Cremona.