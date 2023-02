Abraham-gol dopo 321 giorni: "È un sollievo"

Tammy Abraham non segnava in campionato allo Stadio Olimpico da ben 321 giorni, infatti l'ultima volta aveva realizzato una doppietta contro la Lazio. "Questo gol - le parole dell'attaccante - è molto importante per me. Non vedevo l'ora di segnare davanti ai miei tifosi". L'Empoli è la squadra a cui ha segnato più reti in Serie A (4) ed è l'unica contro cui è andato a segno per tre partite consecutive. Intanto l'intesa con Dybala continua a migliorare: "È un giocatore speciale, c'è intesa tra noi".

Infine Abraham ha parlato del suo obiettivo: "Sogno un trofeo, siamo in corsa per vincere l'Europa League e lotteremo fino alla fine".

(corsera)