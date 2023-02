A Salisburgo Mourinho schiererà la Roma migliore. Torna Karsdorp

José Mourinho si trova davanti a un bivio: confermare la squadra di Lecce contro il Salisburgo, oppure preservare i titolari in vista del Verona e non rischiare di perdere terreno in campionato. (...) Turnover azzerato o comunque limitato al minimo: difesa titolare composta da Mancini, Smalling e Ibanez; il miglior centrocampo con Matic e Cristante; l’attacco più pericoloso con Abraham e Dybala. Confermato anche Pellegrini che in Puglia è apparso più lucido e meno imballato, sulle fasce Zalewski a destra ed El Shaarawy a sinistra. A proposito di esterni, Karsdorp è stato reintegrato e verrà convocato per la trasferta in Austria.(...)

(Il Messaggero)