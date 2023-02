A Nyon esame sui conti. Ma quelli dello Special non tornano da tempo

Il mercato invernale ha fatto respirare i conti in profondo rosso della Roma. La plusvalenza di Zaniolo venduto al Galatasaray per 16,5 milioni più bonus, al momento si attesta su una quindicina di milioni (il valore a bilancio era attorno al milione). Poi, quando gli extra saranno maturati verranno inseriti e faranno lievitare il guadagno. (...) Di questo, e di tanti altri aspetti finanziari del club, sono andati a parlare ieri a Nyon il general manager e i responsabili dei conti giallorossi. Un incontro con la Uefa utile a illustrare gli sforzi economici che sta facendo la società per rispettare i rigidi paletti del fair play finanziario. (...) La frase di Pinto che ha allungato temporalmente il progetto giallorosso («Una Roma con più potere sul mercato ci sarà tra 3-4 anni») alimenta riflessioni. Non solo nella piazza ma anche in qualche calciatore e soprattutto in Mourinho. José, pura conoscenza della situazione, ha sempre in mente quanto gli venne prospettato nell'incontro propedeutico alla firma. Ossia, al terzo anno sarebbe stata allestita una squadra per vincere. E se i termini più menzionati dal connazionale in conferenza stampa l'altro giorno sono stati «paletti del fair play finanziario», vien da sé che il piano rischia di essere disatteso o quantomeno subire un rallentamento. (...)

(Il Messaggero)