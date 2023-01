Zaniolo vuole solo il Tottenham: senza l'obbligo di riscatto rimarrà

La speranza della Roma è chi si crei un'asta tra Tottenham e West Ham per Nicolò Zaniolo, ma la sensazione non sembra essere affatto questa. La società giallorossa chiede 40 milioni, ma potrebbe scendere fino a 30 (magari 25 più 5 di bonus). Tutto però ruota attorno al riscatto: i giallorossi vogliono l'obbligo non condizionato o al massimo che lo sia con una formula molto agevole, mentre i club interessati puntano a legarlo a minuti, presenze o classifica. La destinazione preferita del numero 22 è il Tottenham di Conte, ma l'ultima parola spetta alla Roma, sapendo che in estate il suo valore diminuirà ancora e potrebbe far rientrare in corsa anche Milan e Napoli. L'entourage del giocatore preme anche per un prestito con obbligo di riscatto complicato, anche perché se restasse alla Roma e giocasse male, il suo cartellino si svaluterebbe ancora di più. Da Trigoria frenano su eventuali arrivi al posto di Zaniolo, mentre per il centrocampo si fa sempre il nome di Aouar.

(gasport)