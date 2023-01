Zaniolo, vertice col Tottenham. La Roma dice no al prestito

Ieri si è allenato regolarmente, anche perché domenica c’è una partita a cui tiene da matti. A casa sua, a La Spezia, proprio dove vive la famiglia e dove lo scorso anno è rimasto inizialmente in panchina, per poi entrare nella ripresa e guadagnarsi il rigore decisivo in pieno recupero. (...) Zaniolo, come scritto già ieri, ha quindi chiesto alla Roma di essere ceduto. È successo subito dopola partita di Coppa Italia con il Genoa, la scorsa settimana, in cui al momento della sua sostituzione sono arrivati anche dei fischi da una parte dello stadio Olimpico. E ieri a Trigoria si è fatto vivo il Tottenham di Fabio Paratici, che sul giocatore ci stava già ai tempi in cui era alla Juventus e che ci è tornato su anche nella scorsa estate. Il problema, però, è che l’offerta degli Spurs non si avvicina neanche lontanamente alle esigenze della Roma. A Londra, infatti, sono pronti a prendere in prestito Zaniolo, con un eventuale obbligo di riscatto fissato però a diverse condizioni non facili: tra cui il raggiungimento della Champions da parte della squadra di Conte e un determinato numero di presenze da titolare (...) Il Tottenham sarebbe arrivato a un’offerta intorno ai 20 milioni con eventuali bonus. E quindi l’ostacolo sarebbe doppio: la formula, ma anche la valutazione finale del valore del giocatore. (...) Nel frattempo sembra essersi raffreddato l’interesse del Borussia Dortmund, mentre restano in piedi un paio di altre piste legate alla Premier League, ilWest Ham e il Leicester. Ma sono due piste che hanno una controindicazione, visto che sia gli Hammers che le Foxies sono in piena lotta per non retrocedere. E Nicolò tutto vorrebbe tranne che andare in una squadra di Championship. (...)

(gasport)