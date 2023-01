Zaniolo si tira fuori

Nonostante la Roma domani scenda in campo contro lo Spezia, l'attenzione è tutta su Nicolò Zaniolo, il quale non prenderà parte alla trasferta: "Non sono sereno", avrebbe detto a José Mourinho, chiedendo di non essere convocato. La volontà del calciatore è lasciare la Capitale, ma ad oggi Tottenham, West Ham e Borussia Dortmund hanno fatto solamente dei sondaggi. Il calciatore avrebbe chiesto la cessione già dopo la vittoria della Conference League, ma le promesse di rinnovo e la sensazione di essere protagonista gli fecero cambiare idea. La decisione del numero 22 riguardante Spezia-Roma ha scatenato l'ira dei tifosi, mentre lo spogliatoio appare piuttosto sereno: i rapporti con Mourinho sono buoni e i compagni capiscono il suo punto di vista.

(gasport)