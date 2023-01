Zaniolo, romanisti furiosi: "Siamo stati traditi"

Il gran rifiuto di Nicolò Zaniolo, che ha rispedito al mittente l'offerta (accettata dalla Roma) del Bournemouth, ha scontentato tutti in casa giallorossa: la società, che ha il mercato bloccato a causa del mancato incasso che poteva ottenere dalla cessione del numero 22, e soprattutto i tifosi, che si sono sentiti traditi dalla sua volontà di andare al Milan. Oggi Mourinho tornerà a parlare in conferenza stampa alla vigilia della partenza per Napoli. Di sicuro lo Special One tornerà sull'argomento, che per forza di cose sarà di attualità almeno fino al 1° febbraio, quando il mercato chiuderà definitivamente.

A meno di clamorosi dietrofront, Zaniolo non sarà a disposizione nemmeno per la trasferta di Napoli. E anche su questo argomento c'è in ballo la credibilità di una società e di un allenatore che non possono subire passivamente le scelte di un tesserato. Probabilmente anche su questo farà chiarezza Mourinho, che non potrà contare su Shomurodov, passato allo Spezia in prestito oneroso (1.5 milioni di euro, le visite mediche sono fissate nelle prossime ore) senza diritto di riscatto, con l'ingaggio a carico della società ligure.

Inoltre, la Roma ha individuato il sostituto di Zaniolo nel marocchino Ziyech, che può lasciare il Chelsea solo a titolo definitivo. Al Bournemouth andrà Vina, che nelle prossime ore farà le visite mediche, anche lui non dovrebbe essere disposizione per Napoli, così come Karsdorp, al momento senza acquirenti.

La buona notizia è il rientro in gruppo di Pellegrini, che sarà quindi a disposizione. Vista l'assenza per squalifica di Celik, e il conseguente spostamento a destra di Zalewski, l’unico dubbio dovrebbe riguardare chi tra El Shaarawy e Spinazzola giocherà sulla fascia sinistra, con Cristante e Matic in mezzo.

(Corsera)