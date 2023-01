Zaniolo-Roma, fine. Ma Mou si consola con il quarto posto

Nicolò Zaniolo ha chiesto di non essere convocato per Spezia-Roma, mettendosi così automaticamente sul mercato. La società giallorossa non ha intenzione di scendere sotto i 30 milioni e molti club di Premier League sono interessati, ma non hanno ancora formulato un'offerta soddisfacente. Il West Ham ha proposto un prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni da esercitare a gennaio 2024 e soltanto al raggiungimento di una determinata classifica. Un rischio ritenuto troppo alto dalla Roma. L'agente del calciatore, Claudio Vigorelli, si trova a Londra, dove è previsto un incontro con il Tottenham, mentre rimane sullo sfondo il Newcastle. Senza offerte Zaniolo potrebbe ritrovarsi il 1° febbraio da separato in casa e buttare altri sei mesi di carriera. Proprio per questo motivo l'entourage del giocatore sta spingendo affinché la Roma accetti l'ipotesi di un prestito.

Intanto i giallorossi si godono il quarto posto (con Lazio e Atalanta) in seguito ai 15 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus.

(corsera)