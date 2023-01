Zaniolo-Roma: divorzio sempre più vicino

Qualcosa si è rotto tra Nicolò Zaniolo e la Roma. L'attaccante sta pensando seriamente di fare le valigie e cambiare aria, magari già a gennaio. Una notizia che ha colto di sorpresa gran parte della piazza giallorossa, specialmente perché il club non si è opposto ad una possibile cessione. Anzi. A Trigoria è già stato fissato il prezzo del giocatore. E siccome siamo in periodo di saldi, la valutazione del numero 22 rispetto alla scorsa estate è quasi dimezzata: i 60 milioni chiesti da Tiago Pinto ad agosto, adesso so-no diventati 40. (...) Per firmare un nuovo accordo, Zaniolo chiede un ingaggio da 4,5 milioni netti a stagione più bonus (richiesta ritenuta eccessiva dalla dirigenza giallorossa). Per cederlo invece serve necessaria-mente una proposta che con-vinca i Friedkin: al momento però, sulla scrivania di Pinto non sono arrivate offerte. Alla finestra ci sono diverse squadre estere come Tottenham, West Ham e Borussia Dortmund. In Italia rimane vivo l'interesse del Milan, che osserva la situazione in vista della prossima sessione estiva. (...)

(corsera)