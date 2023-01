La voglia di scalare il cielo ce l'ha anche Nicolò. Da mesi dice che se non dovesse rinnovare con la Roma gradirebbe come destinazione il Milan. Per lui cantano sirene anche in Europa da parte di Atletico Madrid e Borussia Dortmund, ma il suo rendimento deve crescere, soprattutto in fase realizzativa. Ora la testa è alla partita di domani sera contro i rossoneri.

(gasport)