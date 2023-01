Zaniolo può portare Shomurodov al Toro

Nicolò Zaniolo ha rotto con la Roma e ha chiesto di non essere convocato per la trasferta di La Spezia. La sua partenza inoltre potrebbe spalancare la porta del Torino a Eldor Shomurodov. L'attaccante uzbeko piace ai granata, che vorrebbero acquistarlo in prestito con diritto di riscatto, mentre i giallorossi pretendono l'obbligo. Grazie all'eventuale addio di Zaniolo però la Roma incasserebbe una cifra molto alta e non avrebbe più la necessità di monetizzare con la cessione di Shomurodov. Anzi, dandolo in prestito potrebbe poi ritrovarsi un giocatore con più mercato. Ad oggi c'è il Lille, che sarebbe pronto a offrire 12 milioni.

(tuttosport)