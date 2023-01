Zaniolo, la frenata: il Milan ha rinunciato

Nicolò Zaniolo nelle ultime 48 ore ha ricevuto un’offerta da 27,5 milioni più 4,5 di bonus dal Bournemouth, terz’ultimo in Premier League, e ha capito di non poter andare al Milan per questioni economiche [...] Il Milan avrebbe preso Zaniolo in prestito con diritto di riscatto o, più realisticamente, prestito con obbligo condizionato alla qualificazione in Champions. Il prezzo: 18 milioni più bonus come prima idea, mai diventata ufficiale. La Roma però ha alzato un muro ed è rimasta sulla sua posizione: Zaniolo parte per una cifra nell’ordine dei 30 milioni, con obbligo sicuro e non condizionato a una qualificazione in Champions che il Milan curiosamente cerca... ai danni della Roma stessa. [...] Le possibilità che Nicolò resti alla Roma lievitano, così come la volontà della società di intraprendere una sorta di linea dura, anche se chi è vicino a Mourinho dice che, se rimanesse, il tecnico lo utilizzerebbe.

(gasport)