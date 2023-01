Zaniolo, la crisi continua

Probabilmente Nicolò Zaniolo partirà titolare contro la Fiorentina, ma la domanda è: che giocatore vedremo? La verità è che è ripartito esattamente da dove aveva finito, con prestazioni sottotono. Con il Genoa non gli è riuscito praticamente nulla e che qualcosa non funzioni è evidente. In 17 partite stagionali ha messo a referto 2 reti e 3 assist, oltre a ben sei ammonizioni e un'espulsione. Inoltre è apparso nervosissimo, infatti in Coppa Italia è stato pizzicato mentre si rivolgeva all'arbitro pronunciando un'espressione blasfema. Mourinho si è detto dispiaciuto dei fischi, ma il vero problema è capire quando rivedremo il vero Zaniolo. Se lo augura anche il ct Roberto Mancini: "Spero che il 2023 sia l'anno del suo rilancio", aveva affermato in un'intervista. Stesso pensiero per la Roma, che prima di discutere del rinnovo vuole risposte sul campo. Oggi il numero 22 percepisce 2,6 milioni a stagione, mentre la sua richiesta si aggira intorno ai 4. Il nervosismo potrebbe dipendere anche da questa situazione, ma tutti si aspettando uno Zaniolo diverso, già a partire dalla Fiorentina.

(gasport)