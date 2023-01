Zaniolo in attesa. L'offerta giusta ancora non c'è

La Roma aspetta offerte per Zaniolo che si guarda attorno e sfoglia una margherita senza petali. La situazione attorno al 22 giallorosso è chiara, ma cristallizzata da un grande problema: non ci sono offerte. Con il mercato italiano bloccato da liquidità inesistenti, per Zaniolo l'unico approdo possibile a gennaio è l'Inghilterra. Il giocatore se ne è fatto una ragione. (...) Chelsea e Arsenal hanno fatto altre scelte sul mercato, così come il West Ham. E il Tottenham nel suo ruolo è in overbooking. Con l'aggravante di Conte, suo estimatore, ma dal futuro tutto da scrivere con gli Spurs. L'agente Vigorelli, insieme a intermediari del mercato inglese, continua a sondare il terreno, affinchè Zaniolo apra anche ai club meno titolati. (...)

(La Repubblica)