Zaniolo, il Milan si fa avanti

In effetti sembra un paradosso, ma ad indirizzare il futuro di Nicolò Zaniolo potrebbe essere la Lazio. Tutto questo, naturalmente, alla luce di quella che è stata ieri la notizia del giorno, ovvero l’irruzione prepotente del Milan nella trattativa per la cessione dell’attaccante della Roma, che pareva orientata verso il Tottenham. La strategia del club rossonero potrebbe lievitare anche per via di questa considerazione: qualora stasera la squadra di Pioli dovesse non interrompere la sua caduta perdendo all’Olimpico, allora una sterzata al mercato potrebbe essere indispensabile per non perdere l’obiettivo Champions. Proprio questo, è l’amo che il Milan ha messo davanti alla società giallorossa. Per avere Zaniolo i dirigenti rossoneri sono più che pronti al prestito oneroso con diritto di riscatto: una possibilità che la Roma oggi non considera ma su cui la controparte continua a sperare. Il Milan non vorrebbe andare oltre un assegno “eventuale” da 18 milioni, da sborsare senza alcun obbligo alla fine dell’estate. Ma è chiaro che se nel frattempo la situazione a Roma diventerà ancora più esasperata, con Zaniolo che spinge per la cessione, allora anche il Milan potrebbe fare un passo avanti. Dal Milan non negano l’interesse, negano che sia state già inviate offerte ufficiali.

(gasport)