Zaniolo, gran rifiuto a Mou

Nicolò Zaniolo ha rotto con la Roma. L'attaccante ha comunicato a José Mourinho che non intende più essere convocato fino a fine gennaio per evitare infortuni. L'interpretazione della società giallorossa è che il calciatore abbia in piedi una soluzione per andarsene, ma ad oggi solo West Ham e Tottenham hanno mostrato interesse, offrendo un prestito con obbligo di riscatto a condizioni particolarmente difficili. Il numero 22 è valutato 30/35 milioni di euro e il prestito verrebbe preso in considerazione solo qualora le condizioni per l'obbligo di riscatto fossero accessibili.

(corsera)