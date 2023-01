Zaniolo furioso, così gioca anche contro se stesso

Giocare contro se stesso, non per se stesso e/o per la propria squadra. Ecco, Nicolò Zaniolo sta riuscendo in un'impresa complicatissima: giocare contro tutto e tutti, ma finendo per giocare in primis contro se stesso. [...] Come mai entra in campo così avvelenato? Perché in un amen litiga con avversari, arbitro e pure con il pallone? Perché non riesce a essere sereno? [...] Il suo entourage più che pensare al rinnovo oggi dovrebbe aiutarlo a superare questo momento così singolare e delicato. Sennò un nuovo contratto, a quelle cifre, non glielo farà né la Roma né qualsiasi altro club. [...] La recente cronaca giallorossa ci racconta di uno Zaniolo sempre titolare ma sistematicamente sostituito. Perché a tutto c'è un limite. L'interesse di un singolo non può prevaricare quello collettivo. [...]

(M. Ferretti - corsera)