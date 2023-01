Zaniolo, fuga notturna verso La Spezia. La linea dura dei Friedkin: “Fuori rosa”

Prima la paura e poi la fuga. Nel mezzo la villa vuota di Casal Palocco, luogo dell’aggressione subita da Nicolò Zaniolo domenica notte dopo la sconfitta della Roma al San Paolo. Sono quasi le 2 di notte e il calciatore mentre rientra a casa incontra un gruppo di tifosi giallorossi che inizia ad insultarlo e inseguirlo minacciandolo di morte. [...] L’episodio arriva al culmine di un weekend da dimenticare per Nicolò Zaniolo, iniziato con le parole dure di José Mourinho in conferenza stampa («è un mese che vuole andare via» ha detto il tecnico prima del match con il Napoli) e continuato con gli striscioni esposti in giro per la città sabato sera. «Traditore, vattene» , il tono minaccioso di diverse scritte ingiuriose anche nei confronti della madre. [...] Tutto troppo, anche per il calciatore che proprio ieri mattina ha cancellato la dicitura “Football player of As Roma” sul proprio profilo Instagram, lasciando solo la più generica definizione “atleta”. Scelte di vita che obbligatoriamente si intrecciano alle decisioni drastiche del suo club. [...] In più i Friedkin non intendono negoziare nemmeno con l’entourage del giocatore: se addio deve essere, lo sarà sempre alle condizioni della Roma. Anche questa estate servirà un’offerta da 30 milioni per poter lasciare, altrimenti sarà un fuori rosa fino al 2024. Una linea durissima che però dovrà fare i conti con la realtà di mercato, molto al di sotto della valutazione fatta dalla Roma.

(La Repubblica)