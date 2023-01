Zaniolo è triste, cerca serenità

Il 2023 non è cominciato nel migliore dei modi per Nicolò Zaniolo. Il gol che non arriva, le polemiche per le critiche ricevute, il nervosismo in campo, i primi fischi dell'Olimpico. Adesso anche l'influenza. Nicolò già da venerdì sera ha avvertito i primi sintomi, sabato il virus intestinale lo ha debilitato ancora di più e ieri mattina non era a Trigoria. Avrebbe potuto anche stringere i denti per andare in panchina, ma alla fine sono stati tutti d'accordo nel lasciarlo a riposo, perché Nicolò era abbastanza debole. L'attaccante potrà essere recuperato per la partita di domenica prossima a La Spezia, a casa sua, un appuntamento al quale tiene tantissimo. Lo scorso anno al Picco fu decisivo perché si procurò un rigore, realizzato da Abraham al 99' che consentì alla Roma di conquistare i tre punti.

Zaniolo è nervoso, come si è visto nella partita di Coppa Italia contro il Genoa. Il gol che manca da tanto tempo, il contratto che non arriva. In campo non riesce a fare le cose che vorrebbe. È molto stressato e ha bisogno di ritrovare serenità. L'incertezza sul futuro probabilmente lo condiziona, con il rinnovo che si allontana sempre più la sua permanenza alla Roma è in forte dubbio. In questa stagione ha cambiato più volte ruolo e questo non lo ha aiutato, ma spesso le scelte tecniche che ha fatto durante le partite sono state sbagliate e il suo rendimento non è stato all'altezza del suo valore.

A gennaio non è ipotizzabile una sua cessione, ma a giugno tutto sarà possibile, anche perché con il contratto in scadenza nel 2024, la quotazione che la Roma aveva dato un anno fa (50 milioni) scenderà drasticamente. Zaniolo comunque ha sempre mercato. In Italia e all'estero. A cominciare dall'Arsenal e dal Tottenham. Anche il Newcastle è pronto ad investire una cifra importante sull'attaccante azzurro. In Italia la Juventus e il Milan potrebbero provare a strapparlo alla Roma. C'è ancora parecchia distanza fra le richieste dell'entourage del giocatore e l'offerta del club, per questo la trattativa è stata congelata. Zaniolo vorrebbe un contratto intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione. Una grande stagione potrebbe aumentare il suo peso contrattuale, ma finora Nicolò ha all'attivo solo due gol.

(Corsport)