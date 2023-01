Zaniolo e il rumore del mercato che non c’è

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - [...] Sul tavolo del gm giallorosso Tiago Pinto non è pervenuta alcuna offerta ufficiale per il cartellino di Nicolò Zaniolo. Anzi, da Trigoria sottolineano come nulla sia cambiato rispetto ai caldi mesi estivi, dove il numero 22 romanista era stato al centro di tanti rumors legati alla sua possibile partenza da Roma. [...] Tra poco più di un anno il vincolo contrattuale scadrà e, come accade per qualsiasi calciatore, la società sta per arrivare davanti al più classico dei bivi: rinnovo o cessione. [...] E su Zaniolo, dopo diversi input giunti da Trigoria, le parti stanno prendendo altro tempo prima di sedersi allo stesso tavolo per procedere al rinnovo. [...]

Le squadre interessate, secondo diverse testate nazionali, sono molteplici: dall’Arsenal (che ha chiuso per Trossard) al West Ham (che ha preso Ings) fino al Leeds (dove gioca Gnonto, altro tesserato della scuderia Vigorelli) e il Tottenham. La valutazione non è mai cambiata, nessuno sconto o variazione è stata confermata da Trigoria: servono più di 50 milioni di motivazioni per far sedere Pinto al tavolo della trattativa per aprire il varco per la cessione del calciatore. [...]

Quale lo scenario più probabile? Anzi, correggiamo il tiro. Cosa ci interessa maggiormente? Che Nicolò abbia recuperato dalla forte sindrome influenzale, che lo ha messo nelle condizioni di saltare la gara cotro la Fiorentina, per poter scendere in campo al Picco di La Spezia, semplicemente casa sua. [...]

