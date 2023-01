Zaniolo dice no, il Bournemouth non si ritira

Alla fine l’offerta giusta per Nicolò Zaniolo è arrivata, ma non è quella che avrebbe voluto il numero 22 della Roma. Non quella del Milan e, visto che si parla di Inghilterra, nemmeno quella del Tottenham, altra soluzione gradita al giocatore. A farsi sotto è stato il Bournemouth, società con cui la Roma sta portando avanti la cessione in prestito con diritto di riscatto di Vina. [...] Il Bournemouth non se la passa bene in Premier (terzultimo posto) ma ha un ricco portafoglio per accontentare tutte le parti in causa. Con la Roma è stato facile: è bastato mettere sul piatto 30 milioni di euro subito, più 5 di bonus e il 10% su una eventuale futura rivendita. La dirigenza del Bournemouth è pronta a un viaggio in Italia per convincere il giocatore.

(corsera)