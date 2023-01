Zaniolo blocca tutto

IL TEMPO (L.PES) - E se alla fine avesse ragione Mourinho? Una sensazione, la sua, espressa nell’immediato post partita di La Spezia, che potrebbe prendere forma in maniera concreta: Zaniolo a Roma il 1 febbraio. Uno scenario che sembrava impossibile nelle ore successive alla richiesta del calciatore di non essere convocato per la gara di campionato di domenica scorsa, ma che appare ora come il finale più probabile della vicenda. Sia il club che l’entourage del calciatore hanno lavorato in questi giorni per trovare una sistemazione a Zaniolo, che dapprima sembrava aver aperto al trasferimento in Inghilterra, ma che in seguito nella sua testa ha lasciato spazio soltanto al Milan. I rossoneri, però, non hanno mai recapitato un’offerta ufficiale alla Roma, fermandosi a colloqui preliminari per capire le condizioni (rigide) dell’affare imposte dai giallorossi. Una proposta ufficiale nei giorni scorsi è arrivata dalle parti di Trigoria. Il Bournemouth, che sta per prendere Vina in prestito con diritto di riscatto, ha formulato un’offerta importante per il 22 giallorosso: 30 milioni di euro (27+3 di bonus) e il 10% sulla futura rivendita. Una cifra che seppur leggermente più bassa rispetto alla valutazione della Roma, sarebbe accolta con soddisfazione da Tiago Pinto. Ma il rifiuto di Zaniolo è stato netto. Le Cherries, infatti, occupano il diciottesimo posto nella classifica di Premier League e rischiano di retrocedere a fine anno. Una situazione che, pur offrendo la possibilità di giocare nel campionato più importante del mondo, non entusiasma il calciatore. Eppure, anche l’offerta per l’ingaggio è importante (circa 4 milioni a stagione), ma bisognerà lavorare per convincere Nicolò e la sua famiglia ad accettare la partenza per l’Inghilterra. Questo anche perché, sul fronte Milan,le cose sono decisamente cambiate nelle ultime ventiquattro ore. Il rilancio, o meglio, l’eventuale disponibilità ad impegnarsi per un prestito con obbligo di riscatto che la Roma aspettava per sedersi al tavolo della trattativa non c’è stata. I rossoneri, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, si sono ritirati dalla corsa a Zaniolo, non ottenendo riscontri positivi dalla proprietà su un eventuale sforzo economico per portare il calciatore a Milano. Ora l’obiettivo di Maldini e Massara potrebbe essere proprio Ziyech (il marocchino può arrivare in prestito dal Chelsea), che da sogno per la Roma di Mourinho può diventare un avversario in più nella corsa Champions. Con Zaniolo che a quattro giorni dalla chiusura delmercato di gennaio fa ancora parte della rosa giallorossa, e che ad oggi ha soltanto l’offerta del Bournemouth da valutare. Chi invece sembra aver trovato una destinazione è Shomurodov. L’attaccante uzbeko potrebbe giocare gli ultimi sei mesi allo Spezia.