Zaniolo a caccia del riscatto

IL TEMPO (F. SCHITO) - Nello stadio che poteva essere suo, Nicolò Zaniolo va a caccia di una notte da ricordare. Ieri si è presentato in allenamento tirato a lucido dopo la paura contro il Bologna: l’uscita dal campo con i rossoblù è soltanto un ricordo, a San Siro José Mourinho potrà ancora contare su di lui. Il format con Dybala - anche l’argentino ieri si è allenato regolarmente con i compagni, in una seduta di lavoro aperta dal minuto di silenzio in ricordo di Gianluca Vialli - in un attacco leggero e in grado di non dare punti di riferimento agli avversari potrebbe dunque essere replicato al cospetto di un Milan che tende a lasciare spazio in campo aperto, costringendo così Tammy Abraham a un’altra partita vista inizialmente dalla panchina. L’anno di Zaniolo non è stato certo facile, il sussulto di Verona ha rappresentato un acuto in una prima metà di stagione difficile. Ma la Roma non ha mai smesso di credere in lui: a livello fisico, il giocatore è pienamente recuperato dopo i gravi infortuni. Ora c’è soltanto da trovare la continuità in zona gol, perché l’impegno non manca. «Spero che il 2023 sia l’anno di Zaniolo», ha dichiarato il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, che aspetta con ansia le prestazioni dell’attaccante giallorosso. Contro il Bologna le palle giocabili per il numero 22 giallorosso si sono contate sulla punta delle dita. Dai suoi piedi è partita l'imbeccata che ha lanciato Dybala in occasione del penalty del vantaggio: l'argentino campione del mondo in area si è procurato il rigore che ha messo la sfida in discesa. Quello che manca al 23enne è il gol: in questo campionato è andato a segno solo una volta, nella stagione appena passata appena due. Messi alle spalle i problemi fisici e con una condizione ottimale ora rimane da dare risposta solo a questa urgenza realizzativa che sta condizionandoil ragazzo, alla disperata ricerca di un gol. Con Tammy Abraham ben lontano dal rendimento dello scorso anno, Josè Mourinho ha un'enorme necessità delle reti dei suoi attaccanti. Zaniolo, che alla Scala del Calcio avrebbe potuto dare il via alla sua carriera in A prima del passaggio dall'Inter alla Roma, sogna una notte come quella di Tirana, quando diede la Conference ai giallorossi.