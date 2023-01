Wijnaldum, manca l'ultimo ok dei medici: rientro rinviato a febbraio

Il rientro di Georginio Wijnaldum slitta ancora. Come riportato dall'edizione online del quotidiano, i medici hanno frenato l'entusiasmo del centrocampista olandese. Nei giorni scorsi 'Gini' era voltato ad Amsterdam per sottoporsi ad un controllo, che però non ha dato l'esito sperato, infatti la tibia non ha pienamente recuperato dall'infortunio. Nessun ritardo nella tabella di marcia, ma per vederlo in campo in gare ufficiali dovremo aspettare febbraio. Nei prossimi giorni il giocatore proseguirà il suo percorso di recupero, prima di sottoporsi ad un nuovo controllo. Se tutto dovesse andare come previsto, a fine mese Mourinho ritroverà uno dei pezzi pregiati del mercato estivo.

(gazzetta.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE