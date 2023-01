Vina in Premier, al suo posto Diego Llorente

IL TEMPO (L. PES) - Il mercato della Roma continua a seguire la regola del gioco degli incastri. Per un calciatore che esce, un altro può entrare in rosa, e viceversa. Nella giornata di ieri, a sorpresa, Tiago Pinto ha messo a segno un colpo di mercato in difesa. Nel pomeriggio è sbarcato a Roma Diego Llorente, difensore spagnolo classe 1993, di proprietà del Leeds. L’ex Real Sociedad arriva in giallorosso in prestito con diritto di riscatto, e rappresenta l’inserimento di qualità nel reparto difensivo. Llorente, infatti, ha caratteristiche completamente diverse rispetto agli altri centrali difensivi a disposizione di Mourinho, e può ritagliarsi un minutaggio importante nei prossimi cinque mesi. Soltanto 8 presenze in Premier in questa stagione, ma nel Leeds di Bielsa fu protagonista assoluto, giocando, talvolta, anche a centrocampo. Un investimento, quello sullo spagnolo, che Pinto ha potuto fare in concomitanza con l’addio di Vina: il laterale uruguaiano si trasferisce al Bournemouth in prestito oneroso (750mila euro) con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Ufficiale, sempre riguardo al mercato in uscita, il prestito di Shomurodov allo Spezia: la Roma incassa 1,5 milioni di euro.