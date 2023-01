Vietato concedere il bis di 12 mesi fa

[...] Anno nuovo, rosa vecchia ma ciò che si augurano quanti hanno un Lupa tatuata sul cuore è che la squadra del silenzioso (e squalificato) José Mourinho riesca almeno a essere nuova sul piano dei risultati d’inizio anno, visto il disastro di dodici mesi fa. Questo perché all’inizio del 2022 la Roma andò incontro a due sconfitte nelle prime due giornate di campionato; la prima in casa del Milan e la seconda all’Olimpico contro la Juventus, al termine di una gara più drammatica che rocambolesca. Il primo successo del nuovo anno arrivò soltanto al terzo tentativo, a metà gennaio, in casa contro il Cagliari grazie a un calcio di rigore trasformato dal portoghese Sergio Oliveira, prelevato pochi giorni prima dal Porto. Vietato concedere il bis, la zona Champions non può (più) attendere.

(corsera)