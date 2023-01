Verso la Coppa: Zaniolo e Dybala riposeranno. Olimpico pieno

IL TEMPO (F. SCHITO) - Dopo il pareggio di domenica sera a San Siro, la Roma è tornata subito ad allenarsi. L'entusiasmo della rimonta maturata nei confronti del Milan è ancora nelle teste dei giallorossi che nel pomeriggio di ieri sono tornati sui campi di Trigoria. Chi ha giocato contro i rossoneri ha svolto lavoro a parte, mentre gli altri si sono allenati sul campo. Sempre individuale per Gini Wijnaldum che non ha ancora cominciato ad aggregarsi al gruppo. Nemmeno un giorno di pausa dunque per gli uomini di Mourinho. Il tecnico lusitano tornerà a guidare la sua squadra in panchina giovedì sera all'Olimpico nel match contro il Genoa che vale gli ottavi di finale di Coppa Italia. Per risentire la sua voce bisognerà attendere però sabato 14, visto che alla vigilia della coppa nazionale non ci sarà una conferenza stampa. Se nella testa dell'allenatore c'è la possibilità di fare turn-over alla luce gli impegni ravvicinati delle prossime settimane, quello che rimane sempre costante è il supporto del pubblico giallorosso che riempirà anche per la Coppa Italia le tribune dello stadio Olimpico. Contro i viola, Mourinho dovrà fare a meno di Ibanez che salterà il match per squalifica dopo il giallo rimediato a San Siro: quella del brasiliano sarà con ogni probabilità la prima maglia da titolare che il tecnico assegnerà giovedì. Possibile che con il Genoa a partire dal primo minuto possa essere Belotti e che mettano minuti nelle gambe sia Spinazzola sia Solbakken, mentre Zaniolo e Dybala potrebbero avere un turno di riposo.