Una difesa da 30 e lode: fare gol a Mourinho ormai è un’impresa

Avete presente il vecchio adagio che raccontava: “Primo non prenderle”? Ebbene, la Roma targata José Mourinho ne ha fatto davvero tesoro, tanto da meritarsi un vero e proprio 30 e lode. Tante, infatti, sono state le partite che la squadra giallorossa ha concluso senza gol al passivo e in tutti questi casi ha vinto ventisette volte, lasciando per strada appena sei punti sui novanta disponibili. Merito innanzitutto di una difesa di ferro, che nella scorsa stagione ha trovato la santificazione nella finale di Conference League contro il Feyenoord, battuto per 1-0. Il passaggio dalla difesa a quattro a quella a tre, maturano nell’autunno del 2021, è stato proficuo, anche se forse ha tolto brillantezza al gioco offensivo. [...] Nonostante Mourinho abbia solo quattro centrali di ruolo, anche in assenza di uno degli interpreti titolari il rendimento della retroguardia resta alto. In particolare, c’è da segnalare come Kumbulla, che nelle ultime due partite ha sostituito prima Smalling e poi Ibanez, si è disimpegnato con buona personalità, tanto da meritarsi alla fine i complimenti dell’allenatore portoghese, certificando come sia il difensore tra i suoi “che gioca meglio la palla”.

(gasport)