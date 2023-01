Un pari che vale oro

IL TEMPO (P. DANI) - La Roma riprende nel finale la gara con il Milan, chiude sul 2-2 la sfida di San Siro agguantando un punto importante grazie al ritorno al gol di Abraham al 93'. Una beffa per i rossoneri che avevano controllato la sfida, grazie ai gol di Kululu e Pobega, fino all'87' quando è arrivata la rete di Ibanez su palla inattiva, prima del pari finale dell'attaccante inglese anche questo su palla inattiva. E il primo pareggio interno in campionato per la squadra di Stefano Pioli che rallenta la rincorsa al Napoli, si porta a 37 punti, a -7 dalla squadra di Spalletti, ed è seconda insieme alla Juventus.

La Roma di Mou invece risolve una gara complicata nel finale e si porta a 31 punti agganciando la Lazio al quinto posto. José Mourinho, ancora squalificato, per la sfida di San Siro sceglie Dybala e Zaniolo sulla trequarti alle spalle di Abraham con Pellegrini e Cristante a centrocampo. La Roma fatica a ripartire e il Milan al 28' ci prova con il tiro da fuori di Diaz che Rui Patricio manda in angolo. Al 30' sull'azione da corner i rossoneri vanno a segno: cross di Tonali per Kalulu che si libera della marcatura di Ibanez e insacca di testa il gol del vantaggio con Rui Patricio che non riesce a respingere. Al 42' la prima occasione vera dei giallorossi con Zalewski che si accentra e dal limite e tenta il tiro a giro, ignorando totalmente Dybala solo al limite, sfiorando il palo alla sinistra di Tatarusanu.

La Roma attacca lasciando ampi spazi per i rossoneri che rispondono con il tiro dalla distanza di Hernandez respinto in stile pallavolo da Rui Patricio. Gara bloccata e la Roma cerca di cambiare ritmo inserendo Tahirovic e Matic per Zaniolo e Cristante con Pellegrini che si alza vicino a Dybala ed Abraham. I giallorossi alzano il pressing ma lasciano ampi varchi e il Milan al 77' punisce immediatamente la squadra di Mou: Leao riparte, si accentra e serve l'assist per Pobega che di prima batte Rui Patricio e fa 2-0.

La Roma tenta il tutto per tutto e all'87' riapre la gara. Sul calcio d'angolo battuto da Pellegrini, Ibanez svetta più in alto di tutti e batte di testa Tatarusanu per il 2-1. La Roma si getta nell'area rossonera al 92 ci prova con Abraham che si coordina di testa ma non riesce a trasferire forza al pallone su un cross da lontano, ma al 93' l'inglese riesce a trovare il pareggio: ennesima palla inattiva, Tatarusanu respinge il colpo di testa tentato da Matic a botta sicura ma Abraham da pochi passi dalla porta sigla il 2-2 finale, con giocatori e tifosi del Milan annichiliti.