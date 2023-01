Un amore giallorosso da tutto esaurito

La Roma riparte da 18 sold out. Consecutivi. Non c'è un biglietto neppure per la sfida contro il Bologna, battesimo 2023 di una squadra che vuole tornare a pensare in grande.

Diciotto, peraltro, senza contare le partite in trasferta, pure quelle sempre esaurite nel settore riservato ai tifosi romanisti come sarà, per esempio, a San Siro contro il Milan domenica. È dal derby del girone di ritorno della passata stagione, un 3 a 0 orgasmico per la gente giallorossa, doppietta dell'Abraham che fu e si spera tornerà, punizione celestiale di Pellegrini, che il cassiere di Trigoria non ha fatto altro che contare sold out. Era il 20 marzo dello scorso anno. Da quel momento non c'è stata la resa neppure di un biglietto. Tutti venduti, più o meno 60 mila abbondanti a partita, e peccato che non ce ne fossero di più perché sarebbero stati venduti pure quelli. […] Certo, l'arrivo di Josè Mourinho, la vittoria dopo 14 anni di totale astinenza di un trofeo europeo come la Conference League, lo sbarco di un fuoriclasse come Dybala, la solidità di una proprietà che fin qui ha investito oltre 700 milioni, sono stati altri fattori che hanno contribuito ai sold out. Ma di fondo c'è la passione dei tifosi. Gli unici da scudetto.

La Roma provi a imitarli e meritarli. Sarà più facile tornare a vivere notti come quella di Tirana.

(La Repubblica)