Ultras Roma, striscioni provocatori anti Napoli Il Viminale vieta le trasferte per un mese

LEGGO (F. BALZANI) - Striscioni, minacce via social e il Viminale che vieta le trasferte almeno per un mese dal 21 gennaio. Non solo. Gli incidenti avvenuti tra ultras di Roma e Napoli sull'A1 domenica scorsa comportano 10 anni di Daspo a Martino Di Tosto, ferito durante gli scontri. Ieri sette ultras giallorossi, tutti a volto coperto, hanno esposto due striscioni (in zona Tuscolana) dedicati ai nemici giurati del Napoli. Sono anni che gridi vendetta, ma neanche 50 contro 300. Lascia perdere, dammi retta recita l'avvertimento affisso su uno dei ponti più famosi della zona sud della capitale. Il riferimento alla vendetta è ovviamente per Ciro Esposito, ucciso nel 2014 poco prima della finale di coppa Italia tra Napoli e Fiorentina. Ogni parola è vana. Se occasione ci sarà non avremo pietà era stata questa la minaccia (rivolta ai romanisti) esposta su uno striscione dai tifosi del Napoli al San Paolo. Ieri, a quasi nove anni distanza - è arrivata la risposta: Se occasione ci sarà.. embè tutto qua?. Gli striscioni poi sono stati rimossi dalla Digos.