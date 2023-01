Ultimo: "Noi tifosi della Roma siamo nati per soffrire. Bove non molla mai"

IL FATTO QUOTIDIANO - Niccolò Moriconi, meglio noto come Ultimo, famoso cantante romano e romanista, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al quotidiano. Tra i vari temi trattati, si è soffermato anche sulla squadra giallorossa. Ecco le sue parole: "Noi tifosi della Roma siamo nati per soffrire. Contro la Fiorentina hanno giocato da squadra. Abraham fa gli assist, Bove non mi dispiace: ha ragione Mourinho a definirlo un 'cane malato'. Non molla mai".