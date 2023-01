Tutto è possibile, tranne i miracoli

Tre spine oggi per la Roma: Zaniolo, la partita con il Napoli, l'inizio del girone di ritorno e quattro avversari per soli tre posti in Champions. Alle 23 misureremo danni e vantaggi. Con Mou, tutto è possibile. E Zaniolo? E' una ferita aperta. Se uno rifiuta una volta la maglia giallorossa, l'ha persa per sempre. [...] La Roma esagera per il bilancio? Pinto è poco capace di vendere? Possibile, ma anche chissenefrega, se Zaniolo non vuole la Roma, noi non vogliamo Nicolò. [...]

(Il Messaggero - P. Liguori)