Troppi stop: schierate quattordici formazioni

Mourinho è pronto a schierare contro il Milan la quattordicesima formazione diversa in stagione. Tante prove tattiche, ma molte sono dovute ai numerosi infortuni, su tutti quello di Wijnaldum. A San Siro quindi verrà impiegato un undici inedito, cioè con almeno un calciatore che giocherà per la prima volta dall'inizio insieme ai compagni di squadra: questa volta toccherà a Zalewski, il quale non era mai sceso in campo con i 'Fab Four'. Lo Special One è alla continua ricerca di una formazione che possa fornire equilibrio, mantenere una buona fase difensiva e aumentare la forza offensiva. Il modulo comunque varia poco, infatti ha sempre utilizzato il 3-4-2-1, il 3-4-1-2 o il 3-5-2.

Rui Patricio, Mancini, Smalling e Ibanez sono le certezze, mentre a centrocampo Mourinho ha quasi sempre cambiato almeno un giocatore. La Roma ha avuto numerosi problemi fisici anche sulle fasce: Spinazzola fuori quattro partite, Zalewski due, El Shaarawy tre, Karsdorp sei (contando le due gare saltate per motivi disciplinari) e Celik tre. In attacco la situazione non migliora, infatti Zaniolo è stato indisponibile per tre match, Pellegrini per due e Dybala per cinque. Con il nuovo anno il tecnico portoghese spera di recuperare Wijnaldum il prima possibile e di poter trovare la formazione più congeniale alle sue idee.

(corsport)