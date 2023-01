Trionfo Dybala, Mou: "Ho bisogno di fiducia e qualità"

Tre punti fondamentali per accorciare ancora di più la classifica. Con i giallorossi sempre settimi ma con vista Champions League, distante solo tre punti. «È stata una partita difficile, loro sono un'ottima squadra. - commenta Mourinho - L'anno scorso abbiamo sofferto. Noi con le nostre qualità abbiamo difeso bene e siamo stati sempre in controllo e non abbiamo avuto situazioni difficili da gestire, ma mi piacerebbe un po' più di qualità e giocatori con la voglia di ricevere palla. Ho bisogno di fiducia e qualità da parte loro». E contro i Viola la qualità è uscita fuori da Paulo Dybala, alla seconda doppietta in maglia giallorossa. Prima un tiro al volo, poi con un facile tap in da pochi metri. Due gol per la Joya, ma anche due assist per un ritrovato Abraham. La coppia funziona, si cercano, si trovano e dimostrano un feeling speciale: «Stiamo continuando a conoscerci e andrà sempre meglio. Ma questa sera mi deve due gol», il commento dell'inglese a fine gara. Per l'argentino è il decimo gol stagionale, il settimo in Serie A e il terzo consecutivo dopo il gol vittoria in Coppa Italia contro il Genoa. Praticamente un gol ogni 111' giocati. La Roma dipende da Dybala e Mourinho lo spiega raccontando la voglia della Joya di tornare prima dopo il Mondiale: «Lui voleva tornare il 1 gennaio, ma io l'ho chiamato e gli ho chiesto di tornare prima. Perché senza di lui avevo il dubbio che avremmo vinto contro il Bologna. E lui che fa? Torna ad allenarsi il 28 dicembre. Oltre le qualità che vediamo in campo, questo è Paulo Dybala. Un ragazzo speciale».

Dal momento del ritorno in campo contro il Torino a metà novembre la Roma ha inanellato tre vittorie e due pareggi, compreso il passaggio del turno in Coppa Italia. Anche contro la Fiorentina la centralità di Dybala nel gioco della Roma si è vista più chiara che mai. Non solo sotto porta, ma letteralmente a tutto campo. Quando la palla scotta Paulo offre l'appoggio, quando c'è da sbrogliare una situazione complicata l'argentino si propone e ripulisce. E poi quando punta la porta "per la Roma si accende la luce" come ricorda ad ogni occasione José Mourinho. Che spegne anche le polemiche sul rapporto con Tiago Pinto: "È una bugia che il nostro rapporto sia cattivo".

