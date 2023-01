Tre giorni per l'addio: Zaniolo ora spera

Ancora tre giorni per dirsi addio. Perché, al netto delle posizioni inconciliabili e di una rottura confermata e sottolineata da José Mourinho in conferenza stampa, le due parti sono ancora al lavoro per trovare una via d’uscita. Non si respira grande ottimismo a Trigoria, con il club ormai rassegnato davanti alla permanenza del 22 giallorosso. [...]

Il Bournemouth è stato l’unico club in grado di formalizzare una proposta di acquisto a titolo definitivo del calciatore. Impossibile un ripensamento dell’ultimo minuto, smentito con forza dall’entourage, viste le preferenze del ventidue. Sembra molto complicato un ritorno di fiamma del Tottenham per Zaniolo, soprattutto dopo l'arrivo di Danjuma. Stesso discorso per il Milan. [...]

Intanto oggi Nicolò Zaniolo tornerà a Trigoria per allenarsi. Il calciatore si sente messo alle strette, esposto alla pubblica gogna dopo aver manifestato la sua volontà di cambiare aria e sa perfettamente quanto potrebbero esser duri i mesi che lo attendono. Per questo motivo è in costante contatto con il suo entourage per capire la residua percentuale di un trasferimento in extremis, per voltare pagina e ritrovare la giusta serenità. Ma non sarà affatto semplice, viste le tempistiche. [...]

(Il Romanista)