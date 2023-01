Tre club su Sanabria: per ora non si muove anche con Shomurodov

Il Torino continua a muoversi sul mercato. La società granata aveva contattato Nzola per l'attacco, sacrificando così Sanabria anche per questioni economiche, ma lo scenario cambiò quando gli agenti del centravanti dello Spezia rivelarono la presenza di un diritto unilaterale a favore dello Spezia per il prolungamento del contratto. Successivamente svanì anche la pista Cheddira, ma si aprì quella che porta a Shomurodov, in uscita dalla Roma. Il Torino vuole acquistarlo in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto. Se i giallorossi rinunciassero all'obbligo, il bilancio dei granata non sarebbe caricato dal peso di una spesa importante. L'attaccante uzbeko ha disputato solamente 151 minuti, motivo per cui sarebbe da rilanciare sia dal punto di vista fisico sia psicologico. Per il Torino quini sarebbe un rischio cedere Sanabria, anche a fronte dei problemi fisici di Pellegri.

(tuttosport)