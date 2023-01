Trasferte vietate per due mesi ai tifosi di Roma e Napoli

Trasferte vietate per due mesi ai tifosi di Napoli e Roma. Quattro turni di campionato a testa fino al prossimo 14 marzo: gli ultrà giallorossi saranno assenti dai settori ospiti contro Spezia, Napoli, Lecce e Cremonese. Potranno tornare allo stadio, anche se sempre all'Olimpico, in occasione del derby Lazio-Roma, in programma alle 18 del prossimo 19 marzo. Nell'elenco delle trasferte vietate, come disposto dal provvedimento firmato ieri dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, rientra anche il quarto di finale di Coppa Italia d'inizio febbraio, che potrebbe essere sempre Napoli-Roma, nel caso i partenopei dovessero vincere contro la Cremonese martedì prossimo. In attesa della conclusione delle indagini della procura di Arezzo e dei numerosi daspo già annunciati nei giorni scorsi legati all'identificazione delle persone che hanno scatenato la guerriglia a Badia al Pino, si tratta comunque della prima misura concreta adottata dopo gli scontri sull'A1 dell'8 gennaio scorso.

La decisione del ministro Piantedosi è stata presa in considerazione del «concreto pericolo che tali comportamenti possano ripetersi con conseguenti rischi di grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica» e dopo «aver preso atto delle valutazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive». In pratica, il Viminale ha chiuso a partire da ieri «i settori ospiti degli stadi dove le società di Napoli e Roma disputano gli incontri in trasferta. Per due mesi è stata anche vietata la vendita di biglietti per l'accesso ai medesimi impianti sportivi e, per gli stessi incontri, nei confronti delle persone residenti nelle province di Napoli e Roma».

(Corsera)