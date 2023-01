Totti: «Parlerò con Spalletti. Mou ha ragione»

LEGGO (F. BALZANI) - «Mourinho ha ragione, alla Roma servono giocatori». L'assist per lo Special One arriva da Totti. L'ex capitano, ospite ieri a Riyad, aggiunge: «Speriamo la società riesca ad accontentarlo. L'obiettivo principale è la Champions, ma non sarà facile perché le prime vanno forte». Poi su Dybala: «È un fenomeno che sta sopra a tutti. Si percepisce quando i calciatori sono un po' diversi dagli altri, ce lo teniamo stretto. Roma se lo merita». Una battuta anche sul Napoli di Spalletti eliminato dalla Cremonese (prossima avversaria in coppa Italia della Roma): «Una sorpresa, ma è il bello del calcio. Se incontro il mister ci parlo, come faccio con tutti». E sul mercato qualcosa potrebbe sbloccarsi: l'interesse di Arsenal e Newcastle per Zaniolo e quello del Lille per Shomurodov potrebbero portare liquidità immediata. Tra gli obiettivi di Mou c'è anche Amrabat.