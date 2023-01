Totti, parla l’amico: "Chiesi un prestito a Francesco. Casinò? Gioca i soldi suoi"

lavoro dell'antiriciclaggio sui conti di Francesco Totti . Visto che io e mia moglie abbiamo avuto dei problemi, non mi vergogno a dirlo, gli abbiamo chiesto [a Francesco Totti , ndr] un prestito di 160.000 euro. E ce l’ha concesso. Lo ha fatto con me, e non solo con me. È successo pure ai cugini, ad altri familiari" LA VERITA' - Al quotidiano che ieri ha rivelato ilcon ingenti somme di denaro destinate alle scommesse, ha parlato l'amico dell'ex capitano della Roma che viene nominato con le iniziali D.M.: "Io sono un amico di Francesco da quindici anni - le sue parole -

Sulle uscite di Francesco Totti al casinò, D.M. commenta: "Gioca i soldi suoi, che ha guadagnato regolarmente… beh quella è una questione sua…". Sull’ipotesi che l’ex numero 10 lo paghi per giocare , l’amico risponde così. "Ma allora come faccio ad avere ancora i suoi soldi sino all’ultimo centesimo? Avrei dovuto prelevarli o girarli con bonifici, no? Me li ha prestati e io gli ho detto "te li ridarò piano piano". Anche se spero, le dico la verità, che non me li richieda. Comunque io non li ho mai spesi. Non sono mai usciti dal mio conto".