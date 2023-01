Totti-Ilary verso l'accordo nell'interesse dei tre figli. Per loro niente scorciatoie

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi si è aperto uno spiraglio di pace, anche se non ci sono margini per una riconciliazione. I due stanno lavorando a un accordo "tombale", in modo da evitare di tornare davanti al giudice. La deadline è rappresentata dalla prima udienza della separazione giudiziale, fissata per il 14 marzo. Ci sono quindi due mesi di tempo per trovare la quadra sull'affidamento condiviso dei figli e sull'assegno di mantenimento.

Intanto l'ex capitano della Roma è stato pizzicato dagli addetti all'antiriclaggio: dal 2018 al 2020 avrebbe speso circa 2,8 milioni di euro tra i vari casinò. L'ultima segnalazione risale al 12 agosto e riguarda un prestito infruttifero da 80mila euro inviato sul conto di una pensionata di Anzio che ha cointestato con la figlia A.M., la quale bonifica il denaro sul conto condiviso con il marito e lui rigira la somma sul proprio.

(Il Messaggero)