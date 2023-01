Totti-Ilary, due mesi per un (difficile) accordo: cosa potrebbe sbloccare lo stallo

La prima udienza della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è fissata per il 14 marzo 2023 e qualora i legali dei due non riuscissero a trovare un accordo, il rischio di finire davanti al giudice si trasformerà in una certezza. L'ex calciatore e la presentatrice si sono già incontrati nelle aule del tribunale civile di Roma, ma in quel caso si trattava dell'improvvisa sparizione dei Rolex, borse e gioielli, di cui Totti rivendica la proprietà. Nelle prossime settimane ci sarà un'udienza interlocutoria dove verranno ascoltati i testimoni scelti dalle parti.

Tornando alla separazione, la questione più spinosa riguarda la villa all'Eur, dove l'ex coppia ha abitato per oltre 10 anni. L'abitazione è diventata oggetto di contesa e gli avvocati stanno proseguendo una trattativa delicatissima, nel tentativo di risolvere privatamente la questione. La sensazione è che in casa resterà Ilary almeno fino alla maggiore età di Isabel (quindi per altri 11 anni) e poi si deciderà come agire.

Anche il centro sportivo della Longarina, di proprietà di Totti ma gestito dalla famiglia Blasi negli ultimi anni, è al centro della discussione.

Totalmente slegata alla separazione la vicenda che vede Totti coinvolto in merito ad alcuni bonifici sospetti attenzionati dall'antiriciclaggio. L'ex calciatore ha già fornito tutta la documentazione richiesta e, con il suo entourage legale, sta valutando se agire per vie legali contro chi avrebbe violato il segreto bancario o riportato notizie diffamatorie nei suoi confronti.

(gazzetta.it)

